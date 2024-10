‘Caesinha’ ganha campo de grama sintética

Arena é mais uma construída pela prefeitura de Macapá com recursos indicados pelo senador Davi Alcolumbre

Da REDAÇÃO

Nesta terça-feira (8), a cidade de Macapá recebeu mais um importante espaço esportivo e de lazer. A Arena da Caesinha, localizada no bairro Perpétuo Socorro, foi entregue à população com um campo de grama sintética, destinada a crianças, adolescentes, jovens e adultos de todas as idades.

O projeto foi viabilizado por uma emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (União Brasil), totalizando um investimento de mais de R$ 690 mil, com o apoio do Programa Calha Norte. O objetivo é promover espaços de lazer qualificados para os moradores de Macapá. A arena, que ocupa uma área de 777,79 metros quadrados, conta com duas arquibancadas, dois portões de acesso, alambrado em tela de arame e um espaço dedicado especialmente para as famílias.

A Prefeitura de Macapá será responsável pela administração do local, que se junta a outras arenas semelhantes já entregues na capital amapaense, com recursos indicados pelo senador.