Câmara de Santana terá seis novos vereadores

Das 15 vagas do legislativo municipal, 9 serão ocupadas por candidatos que já possuem mandato.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A eleição deste domingo (6) em Santana, a 17 km de Macapá, ocorreu de maneira tranquila. A Câmara de Vereadores terá seis novos nomes, representando uma renovação de 40%. Das 15 vagas disponíveis no legislativo municipal, 9 serão ocupadas por candidatos que já exercem mandato.

Em Santana, dos 69.870 eleitores que compareceram às 256 seções, 64.767 votos foram válidos, enquanto 2.208 foram em branco e 2.865 nulos. A abstenção registrada foi de 17,73%. Entre os novos vereadores está Ithiara Madureira (Solidariedade), que obteve 2.817 votos. Outros estreantes são Nildo Rodrigues (União), Bruno Rocha (PL), Ligeirinho (PL) e Professor Assis (PSD). Rarison Santiago (Solidariedade), que já foi vereador, retorna ao mandato.

O partido Solidariedade terá a maior bancada, com três vereadores eleitos, seguido por PDT, PP, PL e MDB, que elegeram dois candidatos cada. A última vaga na Câmara será ocupada por Professor Assis, do PSD, com 957 votos.

Lista dos eleitos

– Socorro Nogueira (PT) / 2.945 votos

– Ithiara Madureira (Solidariedade) / 2.817 votos

– Rarison Santiago (Solidariedade) / 2.653 votos

– Josivaldo Rato (PDT) / 2.201 votos

– Helena Lima (Solidariedade) / 1.927 votos

– Elma Garcia (MDB) / 1.859 votos

– Nildo Rodrigues (União) / 1.795 votos

– Prof. Carmem Queiroz (PP) / 1.707 votos

– Bruno Rocha (PL) / 1.549 votos

– Josiney Alves (PDT) / 1.421 votos

– Ligeirinho (PL) / 1.268 votos

– Dr. Marco Aurélio (Rede) / 1.262 votos

– Ângelo Santos (MDB) / 1.261 votos

– Adelson Rocha (PP) / 1.144 votos

– Professor Assis (PSD) / 957 votos