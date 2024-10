Cantora denuncia calote do Macapá Verão e desabafa: “A gente tem que se humilhar”

Suellen Braga criticou dirigentes da Fundação Municipal de Cultura, que tinha reservado R$ 2 milhões para pagamento de cachês

Por SELES NAFES

A cantora Suellen Braga, uma das várias artistas que se apresentaram no Macapá Verão deste ano, organizado pela prefeitura de Macapá, utilizou as redes sociais para denunciar a falta de pagamento pelo trabalho realizado há três meses na programação de férias. Durante uma live no Facebook, ela cobrou o pagamento para ela e outros artistas, e exigiu respeito da secretária Luara Albuquerque, esposa do vereador Caetano Bentes, aliado do prefeito Dr Furlan (MDB) e ex-dirigente da pasta.

“Minha empresa está regularizada. A gente tem que se humilhar. Todo show que vem de fora tem o pagamento adiantado. Receber é um direito nosso. Ninguém me colocou para cantar, eu passei em um edital. Sou merecedora. Vou divulgar, é um direito meu. Preciso receber”, desabafou a cantora, que ainda elogiou o prefeito a quem fez campanha e pediu votos, mas fez um apelo direto a ele.

“As pessoas que você colocou para administrar a Secretaria (Fumcult) são incapazes. Existe R$ 1,5 milhão para ser pago aos músicos. Está estipulado, então é nosso. Minha irmã, Sulliene Braga, também fez o Forrozão há quatro meses e ainda não recebeu. Nós vivemos da nossa profissão. Sou a dona da banda e tive que pagar os músicos”, completou.

O desabafo da cantora reflete o sentimento de frustração de muitos artistas locais que ainda aguardam pelo pagamento referente às apresentações no evento. De acordo com Suellen, os que se apresentaram nas duas últimas semanas do Macapa Verão sofrem com a demora.