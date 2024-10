Carro de deputado estadual é flagrado com arma e drogas

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (24), na Rodovia Duca Serra, que liga Santana a Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Durante a Operação Protetor, realizada por forças estaduais de segurança, a Polícia Militar apreendeu um veículo que pertence a um deputado estadual do Amapá. No interior da picape, foram encontrados entorpecentes, uma quantia em dinheiro e um revólver calibre 38. A administração da Assembleia Legislativa informou que o veículo não é patrimônio da Alap e nem é custeado com recursos do gabinete do deputado Hildegard Gurgel (União).

De acordo a polícia, o veículo saiu em alta velocidade do Bairro Acquaville, em Santana, colocando em risco outros motoristas, o que chamou a atenção de uma patrulha. Na Rodovia Duca Serra, no Bairro Coração, em Macapá, após sinais sonoros e de luz, o carro foi interceptado pelos policiais. Durante a abordagem, foram localizados diversos papelotes de substância semelhante a crack, dinheiro, celulares e uma arma de fogo.

Segundo o delegado Jurandir Bentes, o veículo era conduzido por Amadeu Moraes de Souza Junior, acompanhado de Semiana Maciel Chagas. Em depoimento, o motorista afirmou que o carro estaria à disposição da casa de leis amapaense, mais precisamente ao gabinete do deputado para o qual trabalha como assessor parlamentar.

“A operação resultou na apreensão do veículo devido à infração de trânsito, como direção perigosa. Para surpresa dos policiais, foram encontrados entorpecentes, dinheiro e um revólver. E o veículo estaria locado à Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Hildegard Gurgel, que veio ao local e insinuou que as substâncias teriam sido ‘plantadas’ no carro, o que é um absurdo. Mesmo assim, tomamos todas as providências necessárias”, declarou o delegado.

Os dois ocupantes do veículo foram presos e encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa.