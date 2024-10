Carro usado por assessor de deputado é investigado em outro crime

Ex-namorada de Amadeu Moraes registrou queixa na Delegacia de Mulheres em agosto. Ele teria jogado o carro pra cima dela e do atual namorado

Por SELES NAFES

O assessor do deputado estadual Hildegard Gurgel (União), preso na noite de quarta-feira (24) no carro do parlamentar com drogas e uma arma, já havia sido denunciado pela ex-namorada em agosto, em uma ocorrência envolvendo o mesmo veículo.

O Portal SN teve acesso ao boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM) de Macapá, no último dia 4 de agosto, pela ex-namorada de Amadeu Moraes de Souza Júnior.

A jovem relatou que, no dia 2 daquele mês, por volta das 20h, estava caminhando na orla de Macapá com o atual namorado quando percebeu que estava sendo observada por Amadeu. Ela informou ter ignorado o fato e entrou no carro com o namorado.

O casal seguia para a zona norte pela Rua José Serafim, no bairro Pacoval, quando o carro deles quase foi atingido por uma picape Hilux de placa final 91, dirigida por Amadeu, que fez uma ultrapassagem forçada e intimidadora. Por pouco, não houve um acidente.

A jovem procurou a delegacia e registrou uma queixa por ameaça. Ela também informou que não foi a primeira vez que isso ocorreu, e que Amadeu ficava em frente à casa dela por horas, por não aceitar o fim do relacionamento.

Amadeu, nomeado como assessor no gabinete do parlamentar, foi preso próximo de Santana com uma mulher na picape Hilux de Hildegard Gurgel. Segundo o delegado que lavrou o flagrante, o deputado compareceu à delegacia e tentou insinuar que as drogas e a arma teriam sido plantadas pelos policiais. Hildegard divulgou uma nota negando que o carro tenha vínculo com a Assembleia Legislativa, e disse que o assessor responderá por seus atos.

Autuado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, o jovem foi encaminhado para audiência de custódia, mas foi liberado para responder ao processo em liberdade. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica, terá que comprovar atividades a cada dois meses e não poderá estar na rua a partir das 20h.