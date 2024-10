Carros não dão passagem e viatura dos Bombeiros colide com poste

A viatura estava em missão de socorro a caminho do Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por INIVAL SILVA

Um acidente envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá deixou parte da região da Avenida Leopoldo Machado, em Macapá, sem energia. O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (3), por volta das 6h, no cruzamento da Leopoldo Machado com a Rua Feliciano Coelho, próximo a uma casa lotérica.

A viatura estava em missão de socorro a caminho do Bairro Zerão quando o acidente ocorreu. Os bombeiros seguiam em alta velocidade para atender uma emergência, mas enfrentaram dificuldades com veículos que não deram passagem.

Para evitar uma colisão traseira, o motorista da viatura desviou e acabou colidindo com um poste, o que resultou na interrupção do fornecimento de energia na área. A viatura de apoio, que transitava logo atrás, acabou se envolvendo no acidente também.

Os três militares que estavam na viatura da frente foram encaminhados ao Hospital de Emergências para receber atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde deles.

Devido ao impacto, o local foi isolado pelas autoridades e o trânsito na Leopoldo Machado foi desviado para a Rua Pedro Baião, causando congestionamento na região. Moradores relataram que o cruzamento onde ocorreu o acidente está sem energia, e equipes de manutenção já foram acionadas para restabelecer o serviço.

Até o fechamento desta matéria, a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros ainda não havia divulgado um comunicado oficial sobre o acidente.