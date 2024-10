Casa de fornecedor tinha drogas escondidas e espalhadas pela cozinha, diz polícia

Apreensão ocorreu no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Drogas espalhadas e escondidas por vários compartimentos de uma cozinha foram encontradas e apreendidas pela equipe da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (DETE) em uma investigação que resultou na prisão de um homem de 27 anos, que já tinha antecedentes por tráfico.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, da DETE, as investigações iniciaram há cerca de 15 dias, após o suspeito ter sido identificado como um fornecedor de drogas no Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Na residência dele, foi apreendida uma quantidade significativa de entorpecentes, que estavam na geladeira, na dispensa, gavetas e outras partes da cozinha, além de dinheiro, balança de precisão material para embalar as drogas.

Na geladeira, um grande tablete de maconha prensada estava conservado. O flagrante ocorreu na última sexta-feira (18).

O homem preso não teve o nome divulgado pela polícia. Ele foi encaminhado à audiência de custódia, onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Por isto, foi encaminhado à penitenciária estadual.