Casal enterrava dinheiro e escondia objetos furtados na mata

Dinheiro e objetos foram recuperados pelos policiais. Crime ocorreu no sul do Amapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 31 anos e uma mulher de 22 foram presos pela Polícia Civil no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá, em flagrante por furto e receptação, respectivamente. Eles foram descobertos pelas equipes 1ª DP de Laranjal do Jari e da Operação Protetor após o furto a uma residência no Bairro Castanheira.

Segundo a polícia, o acusado e um comparsa invadiram a casa, na quinta-feira (17), e furtaram diversos objetos. Em seguida, o acusado preso encontrou com sua companheira, a qual o ajudou a guardar os produtos furtados em uma área de mata do município, o que chamou a atenção dos policiais.

Após uma denúncia anônima que apontou o envolvimento de um indivíduo no crime, agentes se deslocaram até o local indicado, onde encontraram o suspeito e sua companheira. Ao avistar a chegada da polícia, ele fugiu para uma área de mata nas proximidades.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a mulher uma bolsa contendo um notebook e um celular, ambos da casa furtada. Ao ser questionada, ela indicou o local onde estavam escondidos o restante dos itens furtados, que era na mesma área de mata para onde seu companheiro havia fugido.

Três televisores, de 65, 42 e 32 polegadas, foram localizados e recuperados pelos agentes. A mulher foi presa em flagrante e responderá pelo crime de receptação.

A equipe continuou em diligências em busca do acusado na área de mata e conseguiu prendê-lo. Ele indicou aos policiais o local onde havia escondido mais itens furtados, incluindo R$ 1,9 mil em dinheiro e dois relógios. Os objetos estavam enterrados em locais distintos, em uma área de difícil acesso.

Durante a busca dos dados do indivíduo também foi identificado que ele estava com o mandado de prisão definitivo em aberto, por condenação judicial pela prática dos crimes de falsidade ideológica, receptação e tráfico de drogas, com pena de mais 14 anos.

O comparsa do acusado preso fugiu e é considerado foragido. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.