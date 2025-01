Clécio defende petróleo e se diz “indignado com o tempo que estamos perdendo”

Declaração foi dada ao Jornal Valor Econômico, onde disse que desenvolvimento precisa casar com preservação

Por SELES NAFES

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), reafirmou sua posição favorável à exploração de petróleo na costa do estado. Segundo ele, a exploração responsável dos recursos petrolíferos pode impulsionar o desenvolvimento, gerar empregos e promover renda para a população local, além de ser uma fonte crucial de financiamento para a transição energética do país.

Clécio Luís também criticou a demora na concessão de licenças ambientais para iniciar os estudos sobre o potencial petrolífero da região.

“Honestamente, acho que [a licença para estudos] sai até o fim do ano. Estou indignado com o tempo que estamos perdendo“, disse. Ele ressaltou a importância estratégica da exploração, observando que a mesma formação geológica já trouxe grandes resultados para a Guiana Francesa, que descobriu 11 bilhões de barris de petróleo na Margem Equatorial.

Sobre a estrutura de operação, Clécio afirmou que as bases serão divididas entre Oiapoque, no Amapá, e Belém, no Pará, sendo que parte significativa da logística ficará no Amapá.

“Já conseguimos uma grande vitória e metade da estrutura será no Oiapoque. Reformamos o aeroporto e toda a logística do navio-sonda será no Amapá”, afirmou.

Ele destacou que, apesar de as empresas privadas, como a Total e a BP, não terem conseguido operar na região, com a Petrobras houve avanços significativos.

Quando questionado sobre a demora e o impacto do discurso ambientalista do governo federal na popularidade do presidente Lula na região, o governador foi enfático.

“Acho que isso não é associado ao presidente Lula. É muito bom falar em meio ambiente, é muito fácil, mas quando você traz para a realidade, tem que compatibilizar as coisas”, comentou.

Clécio destacou a contradição entre os indicadores ambientais excelentes do Amapá e os índices econômicos e sociais, que estão entre os piores do Brasil, enfatizando que “não pode ser só retórica porque isso é insustentável.”

Para Clécio Luís, o Amapá é um exemplo de preservação ambiental, mas precisa transformar essa vantagem em desenvolvimento econômico e social para a sua população.