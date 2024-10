Clécio diz que aguarda conversa com Furlan e que emendas impulsionaram reeleições

Na Rede Amazônica, governador diz que é necessário debater destinação de recursos com o prefeito da capital e fez balanço de avanços na gestão

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), concedeu neste sábado (12) a primeira entrevista sobre política e gestão após as eleições municipais. Entre vários temas, ele falou de empregos, do esforço da bancada, de investimentos em saúde, da relação com Furlan (MDB), e lembrou que todos os prefeitos que buscaram a reeleição foram reeleitos ou conseguiram eleger seus sucessores, com apenas duas exceções.

A entrevista foi concedida à jornalista Tatiana Guedes, no Jornal do Amapá 1ª edição, da Rede Amazônica.

Clécio garantiu que o governo manterá parcerias e obras em todos os municípios.

“Vamos manter uma política de parcerias, sem nenhuma exceção”, assegurou.

Sobre a relação com o prefeito da capital, Dr. Furlan, o governador garantiu que também busca entendimento para tratar de convênios e recursos que precisam ser utilizados, mas destacou que é necessário diálogo entre os dois.

“Ele precisa querer. Eu trato diretamente com os prefeitos e com a associação que congrega todos os municípios. Vou tratar igualmente todos os prefeitos”, garantiu.

A reeleição dos prefeitos, avaliou Clécio, é fruto de um momento financeiramente favorável ao Amapá, graças à bancada e às emendas impositivas – que abasteceram os cofres das prefeituras.

Clécio aproveitou para fazer um balanço de governo. Informou que o Amapá está prestes a dar um enorme passo no tratamento do câncer, com 90% das obras concluídas do Centro de Radioterapia, que deve entrar em operação em março do ano que vem.

O governador lembrou que, em 1 ano e 10 meses de gestão, dois hospitais foram entregues em Porto Grande e Tartarugalzinho, além do início da construção de UPAs. O governo também está concluindo as obras no Hospital da Criança e na Maternidade, e está erguendo o Novo HE.

Ele também anunciou que, após intensa articulação da bancada para alocar recursos, o ministro Renan Filho (Transportes) virá a Macapá para assinar o contrato de conclusão da BR-156.

Empregos

O governador voltou a comemorar os dados do Caged, que continuam mostrando o Estado como o campeão proporcional de empregos no Brasil.

Clécio lembrou da retomada das indústrias (mineração e florestal), dos eventos de negócios como a Expofeira e o Start-up 20, das empresas de fora que estão chegando, atraídas por incentivos e diálogo com o governo. Além disso, o Estado voltou a emitir autorizações de manejo, criou uma secretaria para tratar da mineração e chamou mais de 4,3 mil concursados.