Clécio prorroga validade de concursos

Prorrogação por mais dois anos era uma promessa de campanha do governador.

Da REDAÇÃO

O governador do Amapá, Clécio Luís, anunciou a prorrogação por mais dois anos da validade dos concursos públicos da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), realizados em 2022. Com essa medida, a validade dos certames foi estendida até outubro de 2026, o que permite ao governo convocar mais aprovados nos próximos anos.

A prorrogação foi vista como um cumprimento de compromisso de campanha por parte do governador, que afirmou estar focado em reforçar a segurança pública com a integração de mais candidatos aprovados.

“Essa prorrogação vai nos permitir continuar chamando quem já fez os concursos e está no cadastro reserva”, destacou Clécio Luís.

Sem essa ação, os concursos perderiam a validade em 11 de outubro de 2024. O governador aproveitou para relembrar os recordes de convocação já feitos em sua gestão, com 600 candidatos formados na primeira turma da PM e 500 convocados para a segunda turma.

No Corpo de Bombeiros, 300 candidatos foram formados na primeira turma e mais 250 chamados para a segunda.

Em pouco menos de dois anos de gestão, o governo de Clécio Luís já convocou 4,5 mil candidatos aprovados em concursos públicos, com foco especial na segurança pública.