Colisão entre moto e carro deixa 1 morto e 6 feridos

Acidente ocorreu nas proximidades do Distrito do Curicaca, município de Itaubal a cerca de 90 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente de trânsito deixou um morto e seis feridos no fim da tarde deste domingo (27), na Rodovia AP-340, a cerca de 90 km de Macapá, nas proximidades do Distrito do Curicaca, município de Itaubal.

O jovem Adramo Brazão, de 20 anos, que pilotava uma motocicleta, morreu no local após se chocar frontalmente com um Fiat Uno conduzido por Orliel da Silva Santos, de 42 anos.

A colisão mobilizou equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica. As seis vítimas que estavam no carro, incluindo uma criança de 11 anos e adultos de 22, 23, 39 e 64 anos, foram encaminhadas ao Hospital de Emergências de Macapá para receberem atendimento médico.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o teste do etilômetro realizado em Orliel da Silva Santos indicou que ele não havia consumido álcool. Contudo, a polícia informou que ele é habilitado apenas na categoria A, que permite conduzir apenas motocicletas, e não automóveis de passeio. Por essa infração, Orliel foi autuado conforme o artigo 162, III do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O Fiat Uno e a moto envolvidos no acidente estavam com documentação irregular, e ambos foram autuados pelo artigo 230, V do CTB. Entretanto, os veículos não foram removidos do local devido à falta de guincho. A motocicleta ficou sob a responsabilidade de um familiar de Adramo, enquanto o carro permaneceu à margem da via, já que não houve ninguém disponível para assumi-lo.

Orliel da Silva Santos, que não quis relatar sua versão dos fatos à polícia, não foi encaminhado à delegacia devido à necessidade de cuidados médicos. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do acidente que abalou a comunidade local e deixou feridas sete pessoas, entre elas, uma vítima fatal.