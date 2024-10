Com 20 mil refeições por dia, Iapen melhora qualidade da alimentação de detentos e servidores

Empresa Nutrimax criou cardápio diversificado para atender necessidades dos apenados e bem-estar dos funcionários do sistema prisional

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) tem feito esforços para melhorar a qualidade da alimentação, tanto para os detentos quanto para os servidores das unidades prisionais. Essa mudança reflete um compromisso com a saúde e o bem-estar dos que estão sob custódia do Estado e dos profissionais que atuam no sistema.

Recentemente, a empresa Nutrimax foi a vencedora da licitação emergencial promovida pelo Iapen e, a partir de setembro deste ano, iniciou um ciclo de melhorias na alimentação oferecida aos detentos e servidores da instituição. Com o compromisso de oferecer uma dieta equilibrada e nutritiva, a Nutrimax implementou um cardápio diversificado, desenvolvido por nutricionistas especializados, que visa não apenas atender às necessidades nutricionais dos internos, mas também contribuir para a saúde e bem-estar dos servidores.

A iniciativa do Iapen reflete uma preocupação crescente com a qualidade de vida no sistema penitenciário, reconhecendo que uma alimentação adequada é fundamental para a reintegração social e a saúde pública. A escolha da Nutrimax foi baseada em critérios rigorosos de qualidade. A empresa fornece cerca de 20 mil refeições por dia, incluindo café da manhã, lanche da manhã, almoço, jantar e ceia, para quase quatro mil pessoas. O novo cardápio está disponível no portal do Iapen, clicando aqui.

Reintegração social

Com a implementação do novo cardápio, o Iapen passou a oferecer refeições mais nutritivas e balanceadas, que atendem às necessidades alimentares dos detentos e funcionários.

O cardápio inclui frutas, legumes, grãos (feijão preto e carioca), carboidratos (arroz, massas, biscoitos, pães) e proteínas (carne, frango) sucos e mingaus.

O objetivo é não apenas fornecer uma alimentação adequada, mas também promover a saúde física e mental dos detentos, contribuindo para a sua reintegração social.

A empresa contratou reeducando, que recebem uma “bolsa social” de R$ 1.412,00, mais fardamentos, EPIs. O trabalho deles têm efeitos sobre as penas. No total, a Nutrimax investe R$ 11.296,00 por mês com a contratação de oito apenados.

Benefícios para os servidores

Além dos detentos, os servidores do Iapen também estão sendo beneficiados com a melhoria nas refeições. A nova proposta inclui alimentação saudável e saborosa, com foco em promover um ambiente de trabalho mais saudável. Essa mudança é essencial, uma vez que o bem-estar dos servidores impacta na qualidade do atendimento e na segurança dentro das unidades.

A Nutrimax é uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado de alimentação, que atua em vários estados do Brasil. Para atender às necessidades do Iapen, conta com uma equipe de 120 funcionários. As refeições são preparadas em uma cozinha industrial moderna e bem equipada, que conta com câmaras de refrigeração e infraestrutura adequada para armazenamento e cocção dos alimentos. A logística de distribuição, bem como as embalagens, é adequada para que as refeições cheguem aos funcionários e detentos com boa qualidade e boa apresentação.

Impacto na reabilitação

A qualidade da alimentação é um fator crucial para a reabilitação dos detentos. Estudos indicam que uma nutrição adequada pode influenciar positivamente o comportamento, reduzindo conflitos e melhorando o convívio social dentro das prisões. Com refeições mais saudáveis, o Iapen busca criar um ambiente mais propício à reflexão e à mudança de comportamento, facilitando o processo de reintegração.

As iniciativas do Iapen em melhorar a alimentação dos detentos e servidores são um passo significativo em direção à humanização do sistema prisional. Ao priorizar a saúde e o bem-estar de todos, o instituto demonstra que é possível promover mudanças positivas que beneficiam tanto a sociedade quanto os indivíduos em situação de privação de liberdade. A expectativa é que essas ações continuem a evoluir, contribuindo para um sistema mais justo e eficaz.