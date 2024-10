Com apoio de emenda, atletas de projetos sociais do AP lutam em evento internacional

Deputado federal Josenildo destinou os recursos aos projetos sociais.

Mais de 350 atletas de projetos sociais dos 16 municípios do Amapá participaram gratuitamente do APJ ABU DHABI Tour Macapá, um evento internacional de Jiu-jitsu realizado na capital do estado. Esses competidores, que representaram 50% dos inscritos, contaram com o apoio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado Josenildo (PDT-AP), em parceria com a Federação de Jiu-jitsu do Amapá (Feija) e a Secretaria Estadual de Desporto e Lazer (Sedel).

O evento, que faz parte de uma série global que ocorre em 85 países, reuniu mais de 700 atletas de diversas categorias no domingo (20) e contou com a participação de competidores de estados como Pará, Roraima, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão, além de atletas internacionais da Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Suriname. O APJ ABU DHABI é uma das principais portas de entrada para o GRAND SLAM, competição que consagra os melhores do mundo na modalidade.

Em declaração, o deputado Josenildo ressaltou a importância do investimento no esporte como ferramenta de transformação social. “O esporte não só promove cidadania, mas também gera desenvolvimento social e econômico. Ver esses jovens competindo aqui, muitos pela primeira vez em um evento internacional, é motivo de orgulho”, destacou o parlamentar, que acompanhou o torneio de perto.

Vitor Ivo dos Santos, presidente da Feija, destacou a relevância da emenda parlamentar para a participação dos atletas. “Graças ao apoio do deputado Josenildo, 350 atletas que não teriam condições financeiras puderam participar deste grande evento. Isso fortalece o Jiu-jitsu no estado e dá visibilidade a nossos projetos sociais.”

Para Adielson Brandão, coordenador do projeto social Primeiro Passo, que atende crianças carentes dos bairros Açaí e Macapaba, ver seus alunos competindo no evento foi uma grande conquista. “Esses jovens agora enxergam no esporte uma oportunidade de mudança de vida, e isso nos enche de esperança.”

Além desta etapa, o Amapá se prepara para receber a segunda fase do APJ ABU DHABI em novembro, evento que será realizado junto com o Campeonato Estadual de Futsal, também apoiado pelo deputado Josenildo. Atletas de projetos sociais seguirão sendo beneficiados, fortalecendo ainda mais o esporte no estado.