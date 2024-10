Com conta de luz a R$ 22 mil, entidade que cuida de crianças e idosos ganha placas solares da CEA Equatorial

Instituição filantrópica Casa da Hospitalidade tem mais de 40 anos de atuação, sediada no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma solenidade na manhã desta quinta-feira (17) marcou o início de uma parceria que deve reduzir as despesas de uma das instituições filantrópicas mais atuantes do Estado, a Casa da Hospitalidade. Localizada em Santana, a 17 km de Macapá, a entidade foi contemplada com painéis fotovoltaicos que ajudarão a diminuir a conta de luz, graças a uma parceria com a CEA Equatorial, concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado.

Com mais de 40 anos de existência, a Casa da Hospitalidade abriga 92 internos, crianças e idosos, e enfrentava uma despesa de cerca de R$ 22 mil apenas com a conta de energia. Além disso, a instituição tem gastos com medicação, alimentação e fraldas, que consomem boa parte dos recursos provenientes de convênios e termos de fomento mantidos com o Estado e o Município.

De acordo com a diretora-presidente, irmã Arituza Botaro, a economia do sistema de geração de energia vai ajudar a direcionar os recursos antes gastos na conta de luz para melhor atender às crianças e idosos abrigadas pela casa.

“Ao longo dos anos, temos firmado convênios com diversas instituições, mas o custo com energia sempre foi bastante alto. Nossa estimativa é que, com essas placas solares, teremos uma redução de aproximadamente 40% no valor da conta de energia. São recursos que poderiam ser aplicados na melhoria de outros setores ou até mesmo na alimentação dos internos”, afirmou.

A parceria entre a Casa da Hospitalidade e a CEA Equatorial foi viabilizada pelo programa E+ Energia do Bem, que busca melhorar a eficiência energética de entidades assistenciais e famílias de baixa renda. O sistema instalado conta com 81 placas solares, capazes de gerar cerca de 8.500 kWh de energia por mês, o equivalente ao consumo de 45 casas populares.

Heberle Lopes, superintendente comercial da CEA Equatorial, destacou a importância do programa social para estreitar as relações com a comunidade.

“Além da redução que será percebida na fatura de energia, as medidas compensatórias do programa E+ Energia do Bem permitirão que a instituição reinvista em áreas ainda mais importantes, como a alimentação. Com isso, a empresa cumpre seu papel social e se aproxima ainda mais da comunidade”, ressaltou.

A juíza Larissa Antunes, titular da Vara da Infância e da Juventude de Santana, também esteve presente no evento e destacou a importância de convênios e parcerias que trazem benefícios diretos às entidades assistenciais. Ela elogiou o trabalho da Casa da Hospitalidade e seu impacto social em todo o Estado.

“Fico muito feliz em ver a Casa da Hospitalidade sendo contemplada com esse benefício. A conta de energia elétrica consome, muitas vezes, uma parte significativa do orçamento, tanto de famílias quanto de instituições. A Casa da Hospitalidade, para mim, é uma referência nesse tipo de atendimento, e confio que os recursos economizados serão bem aplicados”, concluiu.