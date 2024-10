Com quase 85 mil eleitores, PM finaliza esquema de segurança para votação em Santana

O município abriga a 6ª Zona Eleitoral, com votos masculinos correspondes a 63,47%, e femininos 36,53% do total.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Às vésperas da votação de 6 de outubro, próximo domingo, o esquema de segurança da Polícia Militar de Santana, o segundo maior município em densidade populacional do Estado, está pronto.

A força de segurança contará com um efetivo de mais de 60 militares distribuídos em todos os locais de votação para prefeito e vereador da cidade, situada a 17 km de Macapá.

Santana possui 84.930 eleitores, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), distribuídos em 37 escolas.

Segundo o comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Patrick Costa, militares de setores administrativos serão remanejados para reforçar as ações de segurança no dia da eleição.

“Desde que assumi o comando da unidade, começamos o planejamento para o dia da eleição. Teremos policiais em todas as escolas onde haverá seções eleitorais. Além disso, prestaremos apoio às equipes do Ministério Público Eleitoral, que estarão realizando diligências e apurando denúncias de possíveis irregularidades”, afirmou.

No município, que abriga a 6ª Zona Eleitoral, das 276 seções eleitorais, 34 foram realocadas, segundo o TRE. O eleitorado masculino corresponde a 63,47% dos votos, enquanto o feminino representa 36,53%.

O comandante também destacou que denúncias feitas pelo disque-denúncia (96-99133-5425) serão apuradas.

“Daremos suporte ao Judiciário e ao Ministério Público, além de acompanhar as informações recebidas pelo disque-denúncia. Nossa expectativa é de um pleito tranquilo, sem incidentes. A Polícia Militar estará presente”, finalizou.