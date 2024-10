Com redução do ICMS, começam os voos diretos Macapá-Guarulhos (SP)

Da REDAÇÃO

Começam neste domingo (29) os novos voos diretos ligando Macapá (AP) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), uma conexão estratégica que foi viabilizada pela redução do ICMS sobre o querosene de aviação, implementada pelo Governo do Amapá. A medida, que integra um pacote de incentivos fiscais para a expansão do setor aéreo, visa tornar o estado mais acessível ao turismo e aos negócios, fomentando o desenvolvimento econômico regional e promovendo o crescimento da oferta de voos comerciais.

A primeira viagem direta para São Paulo será realizada por dois pilotos amapaenses e que são irmãos, Felipe Lima (comandante) e Pedro Lima (primeiro oficial), em uma aeronave Airbus A320, com capacidade para até 216 passageiros.

Os voos acontecerão quatro vezes por semana, aos domingos, segundas, quartas e sextas-feiras. A expectativa da Latam é conduzir 57 mil passageiros por ano.

Para viabilizar esses novos voos, o governo estadual reduziu a alíquota do ICMS sobre o combustível de aviação de 25% para 3%, um corte significativo que reduz os custos operacionais das companhias aéreas e incentiva novas rotas e frequências. Com essa política, o Amapá agora se conecta diretamente ao maior centro econômico do país, ampliando as possibilidades para empresários, turistas e a população em geral.

Expansão e impacto no turismo e negócios

A nova rota direta entre Macapá e Guarulhos traz um impacto positivo imediato para o turismo, facilitando a chegada de visitantes ao Amapá, que possui rica biodiversidade, além de atrações culturais e históricas. O incentivo fiscal também favorece os setores comerciais e de serviços, que se beneficiam do aumento no fluxo de pessoas e na troca de mercadorias.

De acordo com o Governo do Amapá, essa política de incentivos se estende para outras cidades do estado e visa atrair ainda mais rotas regionais e nacionais no futuro, ampliando a malha aérea disponível para os amapaenses e criando novas oportunidades de negócios.