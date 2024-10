Compra de votos e desobediência à Lei Seca: os crimes eleitorais neste domingo de votação

21 denúncias relacionadas a crimes eleitorais foram registradas até as 14h30 pelo Centro de Controle montado pelo Estado.

Por OLHO DE BOTO

Neste domingo (6) de votação das eleições municipais 2024, as forças de segurança pública do Amapá registraram 21 denúncias relacionadas a crimes eleitorais até as 14h30, com a apreensão de aproximadamente R$ 4 mil e as prisões de quatro pessoas em flagrante por suspeita de compra de votos e transporte irregular de eleitores em diferentes bairros de Macapá.

As informações foram divulgadas pelo tenente-coronel Fabiano, coordenador do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). Segundo o oficial, apesar das ocorrências, o pleito segue dentro da normalidade.

“É um centro integrado onde nós temos agências estaduais, federais e municipais, segurança pública, com o objetivo de apurar denúncias e agir da maneira mais rápida possível. Até o momento, registramos 21 denúncias, sendo que quatro resultaram em prisões em flagrante e apreensão de valores que somam mais de R$ 4 mil”, explicou o tenente-coronel Fabiano.

Os crimes registrados incluem ‘boca de urna’, transporte de eleitores e o descumprimento da Lei Seca, que está em vigor desde as 22h de sábado (5).

No total, cerca de 1.329 profissionais da segurança pública, entre policiais militares, civis e guardas municipais, estão mobilizados para garantir a lisura do processo eleitoral e a apuração das denúncias recebidas ao longo do dia.

“As equipes estão empenhadas em garantir que o pleito ocorra com tranquilidade e que todas as denúncias sejam devidamente apuradas. Até o momento, o processo eleitoral tem seguido de forma ordeira”, concluiu Fabiano.