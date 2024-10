Consórcio do governo inicia concretagem das 125 fundações do novo HE

O prédio é a maior obra de saúde pública da história do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O consórcio contratado pelo governo Clécio para construir o novo Hospital de Emergência de Macapá, iniciou na manhã desta segunda-feira (7) uma megaoperação de concretagem dos 125 pilares que sustentarão o prédio de 5 andares e 216 novos leitos. Até esta etapa, que durará 24h sem parar, foram vários meses de estudos do solo e preparação do terreno onde ficava a antiga vila do Exército. A partir dos pilares, uma tecnologia construtiva moderna permitirá o avanço mais acelerado da obra. Assista no SNTV!