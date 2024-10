Cooperativismo: onde a união é a nossa força

Mesmo com a pandemia, conseguimos crescer 206% no número de associados desde 2020

Por MARCO TÚLIO DUARTE SOARES, presidente da Cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará

Quando o cooperativismo de crédito surgiu, no início do século XX, a sociedade não tinha ideia da dimensão que essa alternativa ao sistema econômico tradicional alcançaria. Temos crescido de forma expressiva, consolidando-nos como um importante motor de inclusão financeira, especialmente em regiões menos atendidas pelas instituições bancárias.

Esse modelo deu certo não apenas no Brasil, mas também no mundo todo, por estar comprometido com o desenvolvimento coletivo, com a educação financeira e o apoio mútuo. Nossa força está na união dos associados, onde cada um é sócio do negócio e tem direito a voto nas decisões importantes da cooperativa.

E os resultados dessa união só crescem a cada ano. Em outubro, a Cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará finalizou a apresentação das suas conquistas aos associados, mostrando a evolução dos últimos quatro anos. Mesmo com as dificuldades enfrentadas durante a pandemia, conseguimos crescer 206% no número de associados desde 2020, período em que nossos ativos aumentaram de R$ 1,2 bilhão para R$ 2,9 bilhões.

Para além desses resultados expressivos, também está em nossos objetivos gerar impactos sociais. Preservamos valores como sustentabilidade e responsabilidade social, contribuindo com iniciativas voltadas para o bem-estar social, o meio ambiente e o desenvolvimento comunitário.

Uma das nossas contribuições para as comunidades em que atuamos é o projeto Presente dos Municípios, que em 2024 apoiou 114 projetos em Mato Grosso, Amapá e Pará. Por meio dessa iniciativa, ajudamos instituições e pessoas que fazem a diferença na sociedade, fornecendo diversos tipos de materiais, desde materiais de escritório até insumos para exames médicos.

Foi em uma dessas doações, feita para a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis e Região (Apor) em 2023, que possibilitamos a realização de 7 mil mamografias em um ano, por meio da doação de uma bandeja para o aparelho de mamografia. Esse equipamento permitiu que as mulheres da região reduzissem o tempo de diagnóstico de 10 meses para 30 dias, um avanço significativo no combate à doença.

Para nós, é importante conceder R$ 2 bilhões em crédito em 2024, mas é igualmente essencial dar retorno à sociedade e contribuir para melhorar as cidades onde atuamos. Temos o compromisso de não apenas oferecer soluções financeiras de qualidade, mas também de contribuir para um mundo melhor.

E isso só é possível graças ao esforço e colaboração de cada associado. Em nome do Conselho de Administração da Cooperativa Sicredi Integração Mato Grosso, Amapá e Pará, quero agradecer a cada um de nossos associados, que nos motivam a continuar trabalhando para atender às suas necessidades com serviços justos e sustentáveis.

A verdadeira força da nossa cooperativa está na união dos nossos associados. Somos mais que uma instituição financeira; somos uma comunidade comprometida com o desenvolvimento coletivo, onde cada um é peça fundamental nessa missão.

Seguimos firmes no propósito de crescer juntos, sempre focados no fortalecimento do cooperativismo, que possibilita a inclusão financeira dos nossos mais de 133 mil associados em Mato Grosso, Amapá e Pará. Contem conosco para continuar construindo um futuro mais próspero e colaborativo.