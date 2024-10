Crime organizado tenta eliminar testemunha de homicídio, diz polícia

Vítima estava jogando futebol com amigos em quadra de escola quando foi baleada, no município a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 17 anos foi baleado enquanto jogava futebol na quadra poliesportiva da Escola Padre Ângelo Biraghi, localizada na Rua Garrastazu Médici, em Santana, município a 17 km de Macapá.

O jovem foi surpreendido por três criminosos que invadiram o local, saltando o muro da escola. Dos três, apenas um, possivelmente também menor de idade, efetuou os disparos.

Após o crime, o trio fugiu em bicicletas, e até o momento, nenhum dos envolvidos foi preso ou identificado. Com perfurações no abdômen e no fêmur, ele foi socorrido e levado ao Hospital de Emergências de Santana, onde passou por cirurgia. Ele segue internado.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente já havia sido apreendido anteriormente, inclusive por roubo utilizando um simulacro de arma de fogo contra estudantes da Escola Barroso Tostes.

No entanto, a principal linha de investigação aponta para outro motivo: o jovem teria testemunhado um homicídio ocorrido recentemente em Santana, por isso a tentativa de matá-lo pode ter sido intenção de queima de arquivo. O delegado Jurandir Bentes, responsável pela investigação, declarou que as evidências iniciais reforçam essa hipótese.

“A vítima estava se divertindo jogando futebol, quando chegaram os atiradores, dentre os quais um parecia menor de idade. Ele até parecia não saber manusear a arma, mas estava armado, e chegaram lá para executar essa pessoa. A vítima foi alvejada, e, em seguida, foi socorrida ao HE. A informação que nós temos é de que, na verdade, a vítima foi testemunha de um homicídio ocorrido recentemente aqui em Santana. Então, a primeira linha da investigação está no sentido de que pode ter sido uma tentativa de queima de arquivo”, reforçou.

Ainda segundo o delegado, o uso de menores de idade para cometer crimes desse tipo é uma estratégia comum entre facções criminosas.

“Geralmente estão recrutando menores de idade para cometer esses crimes. É uma tática antiga do crime, e na facção não é diferente, porque eles sabem que a lei é muito benevolente em relação ao menor infrator”, concluiu Bentes.

As investigações continuam, e as autoridades seguem na busca pelos suspeitos envolvidos no crime.