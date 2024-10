Criminoso que assaltou casal de policiais morre em tiroteio

Confronto ocorreu em uma área de pontes no Bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um bandido com extensa ficha criminal morreu em um tiroteio com policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do 6º Batalhão da PM do Amapá. A ação integrada aconteceu na noite desta segunda-feira (21), em uma área de pontes no Bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá.

Um dos crimes atribuídos a Maicon Balieiro Dias, conhecido como “Rei”, de 31 anos, foi o roubo a um casal de policiais, ocorrido na noite de 4 de outubro, no Bairro Goiabal. Imagens de câmeras de segurança mostram as vítimas sendo rendidas em frente de casa, no momento em que chegavam de carro, por dois indivíduos em uma motocicleta. “Rei” foi identificado como o passageiro, que estava armado.

O assaltante foi localizado após denúncia indicando que, em uma área de palafitas da Rua 05, dois bandidos estavam armados e ameaçando moradores. As informações foram confirmadas com a chegada da radiopatrulha ao local.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos fugiram atirando. Um deles entrou no lago e conseguiu escapar, enquanto o comparsa se abrigou em uma casa, de onde foi baleado após abrir fogo contra os policiais. Após o tiroteio, o Samu confirmou o óbito.

O oficial responsável pela ocorrência afirmou que Balieiro era integrante de uma facção criminosa e tinha passagens por roubo, lesão corporal, tráfico de drogas e homicídio qualificado. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 e uma porção de crack.