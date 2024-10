De ciranda à amarelinha, programação vai celebrar Dia das Crianças com brincadeiras antigas

Museu Sacaca será palco de atividades buscam incentivar conhecimento cultural para as crianças.

Numa programação pensada para desconectar um pouco o público infantil dos celulares e viver um dia com as brincadeiras antigas, anteriores à era da tecnologia, o Governo do Amapá celebrar um Dia das Crianças especial no Museu Sacaca, na zona sul de Macapá.

Com entrada gratuita, o evento ‘Brincando no Quintal do Museu’ ocorre na próxima sexta-feira (11), dia que antecede à data comemorativa.

Na Praça das Etnias, às 8h30, as atividades iniciam com brincadeiras de tabuleiros do Projeto ‘Museu Sacaca Memória Viva’ e oficina de brinquedos recicláveis do Projeto EducaShow, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Pela tarde, a diversão fica por conta do teatro infantil “Entrei na Roda” e durante todo o dia, as crianças poderão receber orientação sobre os cuidados bucais com o Instituto DentBrás.

“O projeto foi pensado como uma maneira de mostrar pelo olhar das crianças, que aqui é um grande quintal que podemos soltar a imaginação para brincar e ser criança, como nós que vivíamos na nossa infância pelos quintais das nossas casas. O Museu Sacaca é o nosso quintal”, explica a coordenadora da programação, Adriana Rodrigues.

O evento conta também com a parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Setec), Centro Cultural Franco Amapaense e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), onde, além das brincadeiras de roda, amarelinha e jogos de tabuleiros, os participantes também terão a oportunidade de conhecer o universo com a observação do planetário e viver uma experiência com a realidade virtual e jogos interativos.