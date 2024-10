Debate na TV terá novidade; expectativa é de participação dos 5 candidatos convidados

O gerente de jornalismo Arilson Freires explicou a mudança e falou sobre o futuro dos debates da emissora

Por SELES NAFES

Acontece hoje (3) à noite, por volta das 22h na Rede Amazônica (afiliada da Rede Globo no Amapá), o principal debate entre os candidatos a prefeito de Macapá. A expectativa do gerente de jornalismo da emissora, o veterano Arilson Freires, é que os cinco principais candidatos participem, mas eles não são obrigados a confirmar a presença antecipadamente. No debate da Diário FM, o prefeito Dr Furlan (MDB) não compareceu. O Portal SN foi conhecer o novo cenário do programa, que terá uma mudança no formato das réplicas e tréplicas para dar mais dinâmica no embate.