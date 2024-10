“Dedico a vitória a todas as famílias santanenses”, comemora Bala Rocha, reeleito

Candidato conquistou 67% dos votos no segundo maior município do estado, Santana, localizado a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

O atual prefeito de Santana, Sebastião Bala Rocha, do Partido Progressistas (PP), foi reeleito com 67,46% dos votos, totalizando 43.711 votos. A vitória ocorreu no segundo maior colégio eleitoral do Amapá, localizado a cerca de 17 km de Macapá. Durante as comemorações, ele dedicou a conquista a todas as famílias santanenses.

Após a divulgação do resultado oficial, Bala comemorou ao lado da população no Bairro Paraíso, onde fez questão de agradecer aos correligionários, partidos aliados e candidatos que integraram sua coligação. Ele destacou que a união de todos, especialmente do povo, foi essencial para a sua vitória.

“Venceu a união do povo, de todos que querem o bem e o desenvolvimento dessa cidade. De quem deseja uma Santana melhor, e vamos lutar para tornar isso uma realidade. Temos muito trabalho pela frente, mas faço questão de dedicar essa vitória ao povo”, ressaltou Bala Rocha.

O prefeito reeleito também afirmou que agora pretende colocar em prática seu plano de governo, com frentes de trabalho em diversos setores. Durante a campanha, ele enfrentou a oposição de três candidatos e contou com o apoio significativo da bancada federal e de senadores.

“Agora vamos transformar Santana em uma cidade mais próxima dos nossos sonhos, e vou contar com o apoio de todos que querem o bem de Santana. Vamos continuar o trabalho em busca de desenvolver o município”, finalizou.