Depois de beber na rua e ouvir que não tinha o que comer em casa, homem espanca a esposa

Caso ocorreu em Pracuúba, no interior do Amapá. Acusado tentou enforcar a vítima, segundo a polícia.

Por RODRIGO DIAS

Depois de passar o dia bebendo e ouvir que não havia comida em casa, um homem de 37 anos agrediu a esposa, de 28 anos, com socos. Além de fazer várias ameaças, ele ainda tentou enforcá-la.

O caso ocorreu no último domingo (27) em Pracuúba, no interior do Amapá. No entanto, a polícia só divulgou o fato nesta terça-feira (29).

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia da cidade para registrar boletim de ocorrência após sofrer as agressões do companheiro.

De acordo com o relato da vítima, o casal havia acabado de chegar em casa após passar o dia na residência de um amigo, onde consumiram bebida alcoólica.

O acusado pediu comida, mas a vítima respondeu que não tinha. Em seguida, ele começou a ofendê-la e, após uma discussão, iniciou as agressões com socos e tentou enforcá-la.

Ele ainda a ameaçou de morte e exigiu que ela deixasse a casa com os dois filhos.

A equipe policial iniciou as diligências e prendeu o acusado poucas horas depois. O agressor foi encaminhado para a audiência de custódia. Na audiência, o homem foi solto com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.