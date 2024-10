Diretor do HE fala sobre cirurgias e superlotação: “somos resolutivos”

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O Hospital de Emergência de Macapá é a principal referência em atendimentos de urgência e emergência no Amapá. Além da população amapaense, atende a moradores de ilhas do Pará. A unidade sempre foi alvo de críticas pela estrutura precária, falta de medicamentos e materiais, além da demora na realização de cirurgias, o que frequentemente lotava os corredores.

Durante a campanha de 2022, Clécio Luís, então candidato ao governo do estado, prometeu dar prioridade ao HE. Depois de eleito, instalou seu gabinete de gestão na unidade hospitalar para garantir de perto a revitalização.

O atual diretor do HE, Emanoel Martins, no cargo desde o primeiro mês da atual gestão, falou ao Portal SN sobre demandas e a evolução do atendimento à população. Segundo dados oficiais, de janeiro a setembro de 2024, o HE realizou 65.964 atendimentos.

Com a reestruturação de equipamentos como raio-X, ultrassom, tomógrafo e arco cirúrgico, foram realizados 43 mil exames de imagem em apenas quatro meses.

Confira o que o diretor diz sobre outras demandas: