Documentos revelam que prefeitura de Macapá prioriza pagamento rápido de músicos nacionais

Enquanto isso, artistas que atuaram no Macapá Verão e no São João ainda não receberam

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Enquanto artistas locais aguardam o pagamento dos cachês por apresentações nas programações de São João e Macapá Verão, documentos públicos indicam que atrações nacionais receberam de forma antecipada por apresentações na capital.

O Diário Oficial do município de Macapá mostra que, em agosto de 2023, foi publicado um extrato contratual no valor de R$ 700 mil para a apresentação da dupla Barões da Pisadinha no Réveillon da Cidade, ou seja, quatro meses antes do evento. O documento foi assinado por Olavo dos Santos Almeida, então diretor-presidente da Fumcult – órgão da PMM que faz as contratações para os shows musicais.

Para o mesmo evento, a Banda Chiclete com Banana foi contratada com um valor de R$ 260 mil, pago em novembro de 2023.

O Diário Oficial de 29 de janeiro registra o pagamento de R$ 60 mil para a cantora Rebeca Lindsay e de R$ 500 mil para o cantor e compositor Henry Freitas. Ambos se apresentaram no carnaval de estilo micareta na orla de Macapá, em 11 de fevereiro, recebendo o cachê semanas antes do evento. O documento foi assinado pelo então secretário de Cultura, Caetano Bentes.

Já o cantor Ferrugem, que se apresentou em 7 de julho de 2024, durante o Macapá Verão, recebeu seu cachê de R$ 270 mil em 21 de novembro de 2023. O cantor Thiaguinho teve contrato firmado oito meses antes do show surpresa em 20 de julho, no Macapá Verão 2024, recebendo R$ 700 mil por meio de sua representante Paz e Bem Edições Musicais Ltda.

Para essa mesma programação, a atual diretora-presidente da Fumcult, Luara Albuquerque, assinou, em 11 de abril, um contrato de R$ 350 mil com o grupo É o Tchan, que se apresentou em 27 de julho.

Esses são alguns dos vários artistas nacionais que receberam antes de subir ao palco. Por isso, a atual gestora tem sido alvo de críticas por parte de artistas locais. A mais recente foi a cantora Suellen Braga, que, após uma live denunciando seu caso, recebeu seu pagamento. Sua irmã, também sem pagamento até então, teve o valor depositado.

Ainda assim, há vários profissionais do setor que, até hoje, 29 de outubro, não receberam pelo trabalho realizado em junho e julho de 2024. Por receio de represálias, muitos preferem não divulgar suas identidades. Eles temem não receber ou, por ventura, serem “marcados” para ficar de fora de outros eventos.

“Meu grupo de dança se apresentou no Macapá Verão, mas até agora não recebemos. Não dão uma resposta pra gente, só dizem pra esperar”, comentou um fazedor de cultura.

Outro desabafou: “A gente vai, se apresenta, segue tudo o que o edital pede, e a Fumcult não paga. O pior é ter que explicar pros integrantes que o pagamento ainda não saiu. Nosso evento foi em junho. Tá chegando o Natal, e o pessoal pensa que a gente tá mentindo”.