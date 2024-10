Domingo é dia de concurso na Companhia Docas de Santana

Da REDAÇÃO

Neste domingo (27), a Companhia Docas de Santana (CDSA), autoridade portuária responsável pela gestão do porto de Santana, no Amapá, aplicará a prova objetiva para seu concurso público.

Com 15 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cinco cargos, o certame é organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e registrou 3.163 inscritos. As provas ocorrerão exclusivamente no município de Santana.

Os candidatos devem comparecer entre 7h e 8h, com o início da prova previsto para 8h30 e término às 12h30. A prova objetiva terá 40 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Legislação, Noções de Informática e conhecimentos específicos para cada cargo.

Cargos Disponíveis

Assistente Administrativo – 2 vagas

Assistente Operacional – 1 vaga

Operador de Equipamentos – 1 vaga

Guarda Portuário – 10 vagas

Inspetor da Guarda Portuária – 1 vaga

Os candidatos aprovados nas provas objetivas enfrentarão etapas eliminatórias, incluindo exame médico, teste de aptidão física, prova prática e, para os cargos de Guarda Portuária, avaliação psicológica para uso de arma de fogo.

A aplicação das provas será distribuída em oito escolas do município, com o maior número de candidatos alocados na Escola Prof. José Ribamar Pestana. Para acessar o cartão com o local, horário e sala da prova, os inscritos devem visitar o site oficial da FADESP: www.portalfadesp.org.br.

Informações Importantes:

Data da Prova: 27 de outubro de 2024

Horário: Das 8h30 às 12h30 (entrada permitida das 7h às 8h)

Duração: 4 horas

Total de Inscritos: 3.163

Cartão de Inscrição: Clique aqui

Edital Completo: Clique aqui

A Companhia Docas de Santana reforça a importância de que todos os candidatos estejam atentos aos horários e sigam as orientações para um processo tranquilo e organizado.