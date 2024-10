Dono de embarcação é multado em R$ 226 mil por transporte de ‘carne de caça’

Funcionário incinera carne apreendida. O Ibama do Amapá encontrou 433 kg em embarcação procedente de Chaves (PA)

Por SELES NAFES

O Ibama do Amapá apreendeu 433 quilos de carne de animais silvestres durante a Operação Gaspar AP3, que faz parte do plano nacional voltado para o monitoramento e proteção da Tartaruga da Amazônia. O produto ilegal estava sendo transportado em um barco de passageiros.

A embarcação “Comandante Frank”, proveniente do município de Chaves (PA), foi abordada pelos agentes federais no Rio Amazonas, próximo à foz do Rio Cajuúna, no município de Afuá (PA), no último dia 19.

Durante a fiscalização, foram encontrados 135 quilos de carne de jacaré, 308 quilos de carne de capivara e duas unidades de paca, uma espécie de roedor silvestre. O dono do barco foi autuado e multado em R$ 226 mil.

“O proprietário da carga nunca se identifica. Quem é autuado é o dono do barco, responsável pela carga. Se ele tivesse verificado, saberia que é proibido. Neste caso, o valor da multa foi menor porque se tratava apenas do transporte. Se fosse autuado pelo transporte e venda, o valor ultrapassaria R$ 1 milhão”, explicou o superintendente do Ibama no Amapá, Bernardino Nogueira.

A Operação Gaspar AP3, que segue até o próximo dia 25 de outubro, tem como foco a fiscalização na Ilha dos Camaleões, uma importante área de desova da Tartaruga da Amazônia.

A carne, considerada imprópria para consumo humano, foi incinerada ontem (21) em uma empresa no município de Afuá (PA).