Em dia útil para a população, prefeitura de Macapá fecha UBSs

Moradores de vários bairros ficaram sem atendimento

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Em um dia útil para a população, a Prefeitura de Macapá decidiu conceder folga aos servidores da saúde, fechando a maioria das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. Nem o Centro de Clínicas Papaléo Paes escapou do “feriado forçado”.

Nesta segunda-feira (28), Dia do Servidor Público (ponto facultativo, mas não feriado), quem procurou atendimento nas UBSs encontrou os portões fechados e precisou ir para o Hospital de Emergência de Macapá.

O Portal SN visitou os bairros Brasil Novo, Macapaba, São Lázaro, Beirol, Muca, entre outros, e só encontrou unidades com portões trancados. Em algumas, como na unidade do Brasil Novo, uma corrente com cadeado foi colocada no portão.

Apenas na UBS Rubim Aronovitch, no bairro Santa Inês, havia um cartaz informando sobre a suspensão do atendimento. Nas demais unidades, não havia avisos.

Nas UBSs visitadas, não havia funcionários para dar informações básicas sobre onde buscar atendimento alternativo na capital. Vale lembrar que os órgãos municipais e estaduais não operam em dias de ponto facultativo, ou seja, os servidores públicos ficam sem expediente.

No entanto, serviços essenciais, como saúde e segurança pública, deveriam manter funcionamento, pois são indispensáveis e não podem parar.

Apenas o Lélio Silva e o Perpétuo Socorro tiveram o atendimento mantido parcialmente.