Em esquema inédito, Amapá reforça segurança para a eleição

Da REDAÇÃO

O governo do Amapá intensificou a segurança para as eleições 2024, com a mobilização de 1,2 mil agentes de segurança pública em todo o Estado. A operação, que envolve 1.067 policiais militares, tem o objetivo de garantir a ordem e a tranquilidade durante o processo eleitoral nos 16 municípios amapaenses.

Em Macapá, capital do estado, 500 policiais foram destacados para atuar nos locais de votação. Santana, o segundo maior município, contará com o reforço de 128 policiais. Essas duas cidades concentram a maior parte do eleitorado amapaense, o que exigiu uma atenção especial das autoridades.

Além das forças terrestres, o Grupo Tático Aéreo está realizando sobrevoos preventivos para monitorar o andamento da votação e garantir que o processo ocorra sem incidentes graves. O uso de helicópteros visa aumentar a capacidade de resposta em caso de emergência, oferecendo suporte rápido às equipes em terra.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) é responsável pelo monitoramento centralizado de toda a operação. Nele, estão interligadas as diferentes forças de segurança, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, Abin e a Polícia Rodoviária Federal. Essa centralização permite uma resposta imediata a quaisquer situações atípicas que possam ocorrer durante o pleito.

As ações de segurança iniciaram ainda nas semanas anteriores às eleições e se estenderão até o término da apuração dos votos. A presença ostensiva dos agentes também visa coibir tentativas de desordem e garantir o bom funcionamento das urnas eletrônicas, especialmente em áreas mais vulneráveis.