Em estreia de atirador de elite do Bope, 2 morrem em confronto

O tiroteio ocorreu na noite desta terça-feira (22), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Bope utilizou, pela primeira vez, um atirador designado em um confronto com criminosos no Amapá. Com isso, dois indivíduos que abriram fogo contra a Rotam acabaram mortos no revide.

A troca de tiros ocorreu na noite desta terça-feira (22), no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá. De acordo com o tenente-coronel Wilkson, durante o patrulhamento, que foi intensificado na região, os policiais se depararam com um ataque a tiros, onde o alvo dos suspeitos foi ferido, e posteriormente socorrido ao Hospital de Emergência.

Ao escutar os sons dos disparos, a equipe da Rotam foi em direção ao local e acabou sendo recebida com muitos tiros. Foi neste momento que o atirador designado entrou em ação. Especialista em tiros de longa e média distância, ele deu cobertura para que os demais policiais da Rotam pudessem se aproximar. Houve intensa troca de tiros entre a polícia e a dupla, que acabou atingida e morrendo em via pública.

“A equipe teve que se abrigar e foi primordial a utilização de uma função nova na Companhia de Rotam, que é o atirador designado. Ele tem uma capacidade de tiro a média e longa distância, capaz de proporcionar segurança para a equipe no avançar do terreno, então ele teve que efetuar disparos, a equipe conseguiu avançar com a sua cobertura de fogo, os dois mediantes foram alvejados. De pronto, a equipe fez o protocolo de praxe que a Rotam sempre adota: acionar o socorro de urgência”, narrou o tenente-coronel.

Os bandidos foram identificados como Carlos Daniel de Carvalho Gomes e Alejandro Tupan Frazão de Abreu, ambos de 19 anos. Um dos deles – a polícia não revelou qual – seria o terceiro envolvido no tiroteio com seguranças de um carro-forte 9 dias atrás, durante uma tentativa de assalto a um posto de combustível, no Centro de Macapá.

“Ele tem uma ficha muito extensa para curta idade, tem porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo à mão armada, inclusive 90% de confirmação que ele era o piloto para a tentativa de roubo no carro-forte.

Especialista em tiros

Formado na Rota (Rondas Tobias Aguiar), da Polícia Militar de São Paulo, o atirador designado é especialista em tiros de longa e média distância. A sua função é crucial para aumentar o perímetro de segurança e fazer frente a criminosos violentos. Para isso, o policial precisa passar por um curso que aborda temas como Identificação de alvos potenciais, técnicas avançadas de tiro e manuseio de armas de precisão.

Segundo o major Hércules, do Bope, o Estado e o Comando Geral da PM do Amapá investiram recursos para que um sargento da Rotam fosse até a capital paulista fazer o treinamento desta formação específica.

“Nós temos aqui um sargento formado especificamente, veio de São Paulo para cá, disseminou entre a companhia os demais companheiros a forma de atuação e hoje foi um exemplo de que o conhecimento adquirido, o investimento que veio através do Estado, salvou a vida dos policiais. Aqui, não é uma via muito fácil, é uma via estreita, muito longa e muito distante. Os criminosos já começaram a efetuar os disparos, então ele pôde posicionar, pôde efetuar o disparo já a uma média distância com o confronto iniciado pelos criminosos e garantiu a segurança para que as outras equipes pudessem progredir”, explicou o major.

Ele também ressaltou que a dupla morta estava atacando um grupo de várias pessoas, das quais apenas uma foi ferida graças à intervenção da equipe policial com o treinamento de atirador especialista.

“A gente pôde mostrar para a sociedade que um policial bem treinado consegue salvar vidas, principalmente de nós, representantes do Estado”.