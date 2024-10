Em Macapá, apenas 10 dos 23 vereadores são reeleitos

Renovação foi de aproximadamente 60%. FOTO: SELES NAFES

Por SELES NAFES

Os candidatos a vereador eleitos neste domingo (6) em Macapá receberam um total de 245,9 mil votos, segundo dados do sistema de totalização do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). A renovação foi significativa: dos 23 parlamentares, apenas 10 conseguiram retornar para mais quatro anos de mandato.

Alguns veteranos ficaram de fora, como Zeca Abdon (PP), Nelson Souza (PSD), Carlos Murilo (PODE), Janete Capiberibe (PSB) e Adriana Ramos (PP). Por outro lado, figuras que estavam afastadas dos mandatos, como Da Lua (União) e Japão (SD), conseguiram retornar.

Os três candidatos mais votados foram: Alexandre Azevedo (PODE, 4.857 votos), Daniel Theodoro (PSOL, 4.542 votos) e o presidente da Câmara, Marcelo Dias (SD, 4.534 votos).

Veja abaixo a lista dos 10 vereadores que conseguiram se reeleger:

Cláudio Góes (SD)

Claudiomar Rosa (PT)

Marcelo Dias (SD)

Caetano Bentes (PODE)

João Mendonça (PRD)

Luany Favacho (MDB)

Paulo Nery (PSD)

Daniel Theodoro (PSOL)

Maraína Martins (Rede)

Alexandre Azevedo (PODE)

Confira abaixo os vereadores eleitos em Macapá em 2024.

