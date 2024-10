Em Oiapoque, candidatos financiados por facção carioca são alvos da PF

R$ 130 mil foram apreendidos. Os dois acusados, se fossem eleitos, atuariam a serviço do tráfico de drogas e armas na fronteira, segundo a polícia

A Polícia Federal no Oiapoque, a 590 km de Macapá, deflagrou duas operações simultâneas, na manhã desta terça-feira (1º), com o objetivo de desarticular um suposto esquema criminoso de financiamento eleitoral. Durante as ações, aproximadamente R$ 130 mil foram apreendidos no bairro Infraero, conforme informou a PF.

De acordo com as investigações, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro estaria envolvida no financiamento de campanhas de dois candidatos a vereador no município, por meio de atividades ilícitas como tráfico de drogas e compra de votos.

Os nomes dos candidatos e da facção não foram divulgados pela PF, mas o Portal SN apurou que se tratam de Naldinho Frota (PP) e Jonas Arraia (Podemos).

O grupo criminoso do Rio, segundo a PF, teria interesse em garantir a eleição de candidatos que facilitariam a distribuição de drogas e armamentos para os garimpos na região.

A operação faz parte de um esforço mais amplo da Polícia Federal para combater o crime organizado no estado do Amapá, focando na interferência no processo eleitoral e nas ligações com o tráfico de drogas.

Os envolvidos no esquema poderão ser indiciados por corrupção eleitoral e organização criminosa, crimes que, em caso de condenação, podem resultar em penas de até 12 anos de prisão, além de multas.

A PF segue investigando para esclarecer completamente o caso e identificar todos os responsáveis.

Segundo o TRE, o município, que fica na fronteira com a Guiana Francesa, possui 146 candidatos a vereador.