Em Oiapoque, Pesquisa F5 mostra Breno liderando com 45,9%

O prefeito candidato à reeleição tem mais de 20 pontos sobre Inácio, do PDT

Por SELES NAFES

A F5 Pesquisas e Consultoria divulgou neste sábado (5) mais uma pesquisa de intenção de votos no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. O atual prefeito e candidato à reeleição, Breno Almeida (PP), lidera as intenções de voto com 45,9%, seguido por Inácio (PDT0, com 24,8%. O resultado é da consulta estimulada, quando o entrevistador apresenta os nomes da disputa ao eleitor.

Nesse resultado, outros candidatos como Maria Orlanda (9,5%) e Delegado Charles (6,6%), possuem percentuais mais modestos, enquanto 11,1% dos eleitores ainda estão indecisos ou não souberam responder.

Voto definitivo

A pesquisa também investigou a firmeza do voto dos eleitores. Dos entrevistados, 73,1% afirmaram que o voto é definitivo, o que fortalece a liderança de Breno Almeida. Por outro lado, 21,6% disseram que ainda podem mudar de opinião até o dia da eleição.

Rejeição

Quanto ao índice de rejeição, Maria Orlanda lidera com 35,4%, seguida por Delegado Charles, com 23,5%. Breno Almeida tem um índice de rejeição de 15%, enquanto Inácio aparece com 11,3%.

Avaliação da gestão atual

No quesito avaliação da gestão atual, 34,2% dos eleitores consideram a administração de Breno como regular, enquanto 24% a classificam como boa e 5,3% como ótima, totalizando mais de 63% de aprovação. No entanto, há uma parcela crítica: 23% avaliam a gestão como péssima e 9% como ruim. Em relação ao desempenho pessoal do prefeito, 49,1% dos entrevistados aprovam, enquanto 40,9% desaprovam sua atuação à frente do município.

A pesquisa foi registrada sob o número AP-02775/2024 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE)​.

Breno conseguiu manter a ampla liderança, apesar dos fatos recentes que envolveram a prisão dele e o afastamento do mandato por decisão do TRE, até o dia da eleição.