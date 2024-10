Em Santana, Bala diz que campanha “foi uma disputa de alto nível”

O prefeito candidato à reeleição votou quase no fim do dia

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Acompanhado da esposa e do filho, o candidato à reeleição em Santana, Bala Rocha (PP), chegou à Escola Municipal Iranilde Araújo, no bairro Vila Daniel, por volta das 16h30, a apenas 30 minutos do final da votação. Ele destacou que a campanha eleitoral foi marcada por uma disputa de alto nível e dentro da normalidade.

“Considero que foi um período eleitoral intenso, de muito trabalho e com muita humildade. Mas, acima de tudo, de alto nível. Tive adversários extremamente respeitosos, que puderam expor suas ideias, e isso é muito bom para a democracia”, afirmou Bala.

Durante a campanha, pesquisas internas mostraram o favoritismo do candidato do PP, indicando sua provável reeleição. Bala afirmou que, caso seja reeleito, não irá priorizar apenas um setor, mas sim todo o plano de governo.

“Apresentamos nosso plano de governo durante a campanha, e é ele como um todo que vamos priorizar, caso sejamos reeleitos. Lógico, precisamos avançar, e com a união de todos, conseguiremos”, finalizou.

O candidato à reeleição acompanhará a apuração na residência de um vereador do município de Santana.