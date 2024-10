Espetáculo “Divertida Mente” terá entrada gratuita no Cine Teatro Silvio Romero

Evento ocorre em Santana, a 17 km de Macapá, com o grupo Amitié que se apresenta pela primeira vez no local.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Crianças e adultos de Santana, a 17 km de Macapá, terão uma opção especial no Dia das Crianças, 12 de outubro, com o espetáculo “Divertida Mente”, voltado para o público infantil.

A atração faz parte da programação do Cine Teatro Silvio Romero em parceria com o Studio de Dança Amitié, de Santana.

O evento, com entrada gratuita, tem como objetivo proporcionar momentos de interação cultural para as crianças, especialmente aquelas com até 12 anos que nunca tiveram a oportunidade de visitar um teatro devido a limitações financeiras. A gratuidade foi viabilizada em parceria entre a Prefeitura de Santana e a direção do Studio Amitié.

Inspirado no filme de animação da Pixar, “Divertida Mente” aborda as emoções humanas de forma lúdica e educativa. Segundo a direção do espetáculo, personagens como Tristeza, Medo, Nojinho e Raiva serão representados por meio da dança e do teatro.

“O espetáculo transforma as emoções em dança, permitindo que as crianças compreendam e expressem seus sentimentos de maneira criativa e envolvente. As coreografias são acessíveis e pensadas para o público infantil”, explica Edmara Caroline, professora e coordenadora do Studio Amitié.

A entrada é gratuita, porém limitada à capacidade do teatro, que comporta 500 pessoas. O espetáculo está previsto para começar às 19h.