Estamos unidos para impedir interferência na vontade do eleitor, diz presidente do TRE do AP

O desembargador Carmo Antônio de Sousa reuniu representantes dos ministérios públicos Eleitoral e do Trabalho

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador Carmo Antônio de Sousa, disse hoje (4) que a população não deve se curvar a qualquer tipo de pressão ou interferência para votar em determinados candidatos. Foi durante uma entrevista coletiva, onde ele reuniu representantes dos ministérios públicos Eleitoral e do Trabalho para mostrar que as autoridades estão unidas para impedir qualquer tipo de coação a eleitores ou compra de votos. Assista no SNTV!