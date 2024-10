Estiagem: Amapá decreta situação de emergência

Segundo o governo, focos de incêndio estão controlados até o momento.

Da REDAÇÃO

O Amapá decretou situação de emergência no estado devido à estiagem prolongada. A medida visa garantir que os municípios continuem a combater os efeitos do fenômeno natural, que afeta o abastecimento de água e outras áreas essenciais da vida cotidiana.

O documento foi assinado pelo governador do Amapá, Clécio Luís, na noite de ontem (23). Ele explicou a abrangência do decreto. Confira:

Segundo o governante, os órgãos estaduais têm atuado de forma preventiva para retardar os impactos da estiagem, utilizando estratégias que ajudaram a minimizar os danos até o momento. Diferente de outras unidades da federação, o Amapá é o único estado que não decretou situação de emergência relacionada às queimadas.

De acordo com o governador, embora haja registro de focos de incêndio, eles estão em volume reduzido e sob controle, graças à posição privilegiada do estado e à implementação de medidas de monitoramento e prevenção, como o mapeamento de cicatrizes de queimadas do ano passado.

“O fenômeno da estiagem é natural, mas não estamos enfrentando o problema das queimadas como no ano anterior”, afirmou o governador em coletiva. O Programa Amapá Verde, responsável por ações voltadas para questões ambientais, foi um dos principais aliados nas ações de contenção tanto das queimadas quanto da estiagem.

A reunião para o decreto contou com a participação de diversas secretarias e órgãos estaduais, incluindo Agricultura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Saúde e Segurança Pública, entre outros. Essas instituições estão mobilizadas para atenuar os efeitos da estiagem e garantir suporte à população atingida.