Estilista amapaense brilha em estreia no SPFW com ‘crochê futurista’

Poliana Brilhante, de 24 anos, apresentou suas peças artesanais em colaboração com a coleção ‘DUPE: A Streetwear Parody’, assinada por Dario Mittmann

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A São Paulo Fashion Week (SPFW) recebeu nesta quinta-feira (17) a estreia de Poliana Brilhante, estilista amapaense de 24 anos, que trouxe suas criações de crochê para o centro da cena fashion. Em uma colaboração com o estilista Dario Mittmann, Poliana apresentou suas peças na coleção “DUPE: A Streetwear Parody”, que explora a estética futurista e urbana de uma moda genuinamente brasileira.

Poliana, que assina suas criações com a marca “Abrilhante”, cresceu na periferia de Santana, no Amapá, e fez história ao se tornar a primeira estilista de sua região a participar do SPFW. Suas peças artesanais de crochê, misturadas ao estilo futurista de Mittmann, ganharam destaque no desfile, unindo tradição e inovação.

“Eu comecei com o crochê há três anos, e estar aqui no SPFW, vinda do Norte, da ponte, é algo muito significativo para mim”, contou emocionada a estilista.

O crochê faz parte da vida de Poliana desde a infância, quando sua mãe aprendeu a técnica durante um tratamento contra o câncer. Desde então, a jovem transformou essa herança familiar em sua principal ferramenta de expressão artística. Durante a pandemia, suas criações postadas nas redes sociais ganharam visibilidade e alcançaram grandes nomes da música, como Erykah Badu, Marina Sena, Iza e Gloria Groove, que passaram a usar suas peças.

Na passarela do SPFW, Abrilhante apresentou peças inovadoras como um look com lã desfiada manualmente, que resultou em um efeito de pelúcia, além de roupas com detalhes de crochê incorporados ao jeans, bonés e camisas. A coleção “DUPE” de Mittmann, com sua pegada cyberpunk e urbana, trouxe uma reflexão sobre a moda de rua brasileira, combinando texturas, cores e estilos tradicionais com uma visão futurista.

“Abrilhante sempre fui eu. Antes de ser marca, é minha própria essência”, explicou Poliana, que acredita que sua trajetória pode inspirar outros talentos do Norte do Brasil a buscarem seu espaço na moda.

“Sei que minha história pode abrir portas para muitos artistas e estilistas da nossa região, e isso me deixa ainda mais motivada.”

Com essa estreia, Poliana Brilhante consolidou seu nome no cenário nacional da moda e espera continuar a expandir sua marca, levando sua arte em crochê para novas passarelas e públicos. Sua história, de superação e talento, reflete o poder da moda como expressão de identidade e cultura, e reforça a importância de vozes emergentes vindas de todas as partes do Brasil.