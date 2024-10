Exportação de soja reforça posição estratégica do Amapá no mercado internacional

17 mil toneladas de soja foram enviadas do Porto de Santana, a 17 km de Macapá, para a Turquia esta semana.

Da REDAÇÃO

O Amapá deu mais um passo significativo no fortalecimento de sua economia agrícola com a exportação de 17 mil toneladas de soja para a Turquia, realizada na quarta-feira, 16 de outubro, no Porto de Santana.

O governador Clécio Luís e o prefeito de Santana, Bala Rocha, acompanharam de perto o embarque dos grãos, celebrando o sucesso das políticas públicas voltadas para o setor agrícola.

A soja, cultivada no Amapá, partiu em um navio de bandeira turca com destino ao mercado internacional. Este é mais um reflexo das políticas agrícolas inovadoras implementadas pelo Governo do Amapá, que retomou a produção de soja em 2023. No ano anterior, o estado já havia exportado 10 mil toneladas do grão, consolidando sua posição como uma nova fronteira agrícola no Brasil.

Além de fomentar o desenvolvimento econômico, o setor agrícola no Amapá tem sido um dos principais geradores de empregos formais no país. O estado, que lidera a criação de novos postos de trabalho desde o ano passado, se beneficia de sua localização estratégica, aproveitando o Porto de Santana, situado às margens do Rio Amazonas, para facilitar o escoamento de grãos e outros produtos.

“A segurança jurídica e os incentivos oferecidos pelo governo têm atraído novos produtores para o Amapá”, afirmou o prefeito Bala Rocha, destacando o compromisso da administração pública com o crescimento do setor. O porto de Santana também é responsável por embarcar produtos como minerais de manganês e ferro, cavaco de eucalipto e itens do setor madeireiro.

A expansão da produção agrícola no estado tem sido conduzida com foco no desenvolvimento sustentável. O presidente da Companhia Docas de Santana, Edival Tork, destacou a importância das licenças ambientais para garantir a sustentabilidade das operações. Desde 2023, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) tem atuado de forma mais ágil no licenciamento ambiental, promovendo o crescimento econômico aliado à preservação ambiental.