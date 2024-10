Facção financiou campanha eleitoral de candidata, diz PF

Operação ocorreu em Oiapoque, município a 590 km da capital, Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (10), a operação Terror Eleitoral, em Oiapoque, a 590 km de Macapá. O principal alvo da ação é uma candidata à vereadora do município, suspeita de envolvimento com uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas no estado.

Um cumprimento de mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência da candidata, no Bairro Nova Esperança. Segundo a PF, ela já havia sido investigada anteriormente por tráfico de drogas.

As autoridades apontam que a facção teria financiado a campanha eleitoral da candidata, levantando fortes indícios de que ela teria recebido uma grande quantia em dinheiro para a compra de votos na região.

A facção envolvida é considerada a maior organização criminosa atuante no Amapá, com forte promoção de tráfico de drogas e roubos. A operação da PF busca aprofundar as investigações sobre a possível participação da candidata nesses crimes, que incluem, além do tráfico e organização criminosa, a prática de compra de votos.

Caso as acusações sejam confirmadas, a candidata poderá enfrentar penas que somam até 27 anos de reclusão, além de multa.