Facção ordenou morte de missionário, diz autor dos tiros ao ser preso

Suspeito estava escondido na casa de parentes, no Bairro Redenção, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos suspeitos de participação no assassinato do missionário Márcio Souza da Silva, de 49 anos, foi preso pela Rotam/Bope na noite desta terça-feira (22), no Bairro Redenção, zona sul de Macapá.

A patrulha do Bope chegou ao atirador por meio do serviço de inteligência da PM. Ele foi encontrado escondido na casa de parentes, mas seu comparsa, conhecido como JP, que o acompanhava de bicicleta no momento do crime, ainda não foi capturado.

Inicialmente, o caso era tratado como latrocínio — quando a vítima é morta durante um assalto —, mas a versão de Clebson Silva Rodrigues, de 22 anos, pode mudar os rumos da investigação.

Aos policiais do Bope ele confessou ser o autor dos disparos que mataram o missionário e afirmou que a ordem para a execução veio de integrantes de uma facção criminosa.

“Ele disse que é usuário de drogas e devia cerca de R$ 300 a traficantes, e que, para ter sua dívida perdoada, precisaria matar o missionário”, informou o sargento Adauto, comandante da equipe policial.

A motivação exata do crime não foi revelada. Hoje às 8h, na sede da Secretaria de Justiça e Segurança pública (Sejusp), o secretário da pasta, José Neto, o comandante da PM, coronel Costa Júnior, e o delegado-geral de Polícia Civil em exercício, Ronaldo Coelho, concederão coletiva de imprensa sobre o caso.

Comoção

A morte de Márcio Sousa da Silva, de 49 anos, acadêmico de Licenciatura em Matemática e missionário da Igreja Assembleia de Deus, comoveu Macapá e mobilizou as forças de segurança do estado. O crime, que ocorreu nesta terça-feira (22) no Bairro Muca, zona sul da capital, está sendo tratado pela polícia como latrocínio (roubo seguido de morte).

Márcio foi abordado por dois ciclistas enquanto caminhava pela Rua Santos Dumont. Câmeras de segurança da área registraram o momento em que os criminosos, um deles com o rosto coberto, cercaram a vítima. Após o ataque, Márcio, mesmo ferido, tentou pedir ajuda, mas foi ignorado por motoristas e motociclistas que passaram pelo local.

O vídeo mostra o missionário correndo, ensanguentado, até se sentar em uma calçada, onde continuou clamando por socorro. Somente após algum tempo, curiosos se aproximaram, mas Márcio já estava inconsciente.

O Samu chegou ao local e o levou em estado grave ao Hospital de Emergência de Macapá. Ele havia sido atingido por dois disparos, um no tórax e outro na coxa. Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) está à frente das investigações.