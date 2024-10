Falso motoqueiro de aplicativo que estuprou menina de 9 anos é morto em confronto com GTA

Confronto ocorreu numa região periférica do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido acusado de estuprar uma menina de 9 anos morreu em tiroteio com uma equipe de apoio terrestre do Grupamento Tático Aéreo (GTA), nesta quinta-feira (17), numa região periférica do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Dono de uma extensa ficha criminal, principalmente por roubo, tráfico de drogas e ameaça, Rômulo Coutinho dos Santos, de 37 anos, possuía um mandado de prisão por roubo, tráfico e ameaça.

Segundo a polícia, a mãe da vítima solicitou uma corrida por aplicativo, e após ter sido deixada de moto no Igarapé da Fortaleza, na manhã da última quarta-feira (16), o motorista retornou ao ponto de partida, na casa da passageira, e pegou a criança, dizendo que a mãe dela tinha mandado buscá-la. A vítima estava em casa na companhia apenas de outros dois irmãos de 10 e 2 anos.

De acordo com a polícia, ele levou a criança para um local ermo, no meio de um matagal, e, lá, abusou da menina. Quando a vítima voltou para casa chorando, o pai já estava em casa e indagou a filha, que revelou o crime. A partir da denúncia da família, a Polícia Civil iniciou uma caçada para identificar o criminoso.

A primeira pista foi o próprio aplicativo de corridas. Foi por lá que a polícia descobriu quem ele era. Por conta dos seus antecedentes criminais, o acusado não poderia – de acordo com as regras das plataformas de transporte de passageiros – atuar como motorista de aplicativo. Mas, ele usava o cadastro de uma outra pessoa da sua família para circular.

Por isso, a mãe da vítima não percebeu que Rômulo não era o mesmo motorista do perfil selecionado pelo aplicativo para fazer a corrida.

As buscas pelo criminoso encerraram nesta quinta, quando foi encontrado no Bairro Jardim de Deus. Ao ser localizado dentro de uma casa, o indivíduo resistiu à prisão e abriu fogo contra os policias. No revide, ele acabou morto.

“Toda essa operação começou com a denúncia da mãe da criança na Delegacia da Criança e do Adolescente. A partir daí, começaram as diligências para tentar elucidar esse fato. Então com o apoio da Coordenadora de Inteligência e Operações da Sejusp, com o apoio da 1ª Delegacia de Santana, com o apoio da CRPM e o GTA, a gente conseguiu lograr êxito em localizar esse infrator, que acabou optando pelo confronto”, resumiu o capitão Bryan Fonseca, do GTA.