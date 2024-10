Famílias de deficientes e autistas sofrem com falta de energia; Equatorial diz ter resolvido problema

Moradores sofrem com o calor nas horas que não tem energia elétrica, pessoas com deficiência acabam tendo crises.

Por RODRIGO DIAS

Moradores da Avenida Piauí, no Bairro Pacoval, em Macapá, estão pedindo socorro. Há mais de dois meses, eles enfrentam a constante falta de energia elétrica diária na região, entre as ruas Guanabara e São Paulo. Além das noites sem dormir e do intenso calor, as famílias têm perdido aparelhos eletrônicos, como televisores e centrais de ar, danificados pelo “vai e vem” do fornecimento.

A funcionária pública Rosana Oliveira, que mora na área há uma década, relata que o problema tem piorado. Em sua casa, vivem uma criança de 3 anos e uma pessoa com deficiência, de 61 anos, que sofrem neste segundo semestre com o calor. Até o sistema de segurança da casa fica prejudicado com as quedas de tensão.

“Já tivemos vários prejuízos. Perdemos duas TVs, e a cerca elétrica tem falhado, assim como as câmeras de segurança. Além disso, as noites sem dormir são frequentes. Meu irmão, que tem necessidades especiais, não entende a situação e fica muito agressivo, gritando sem parar. Se nós já sofremos, imagine ele”, desabafou.

Segundo Rosana, diversos protocolos foram abertos junto à concessionária de distribuição do Amapá, a CEA Equatorial, mas o problema ainda não foi resolvido. A moradora, que paga R$ 1 mil por mês na conta de energia, não sabe mais a quem recorrer.

“Queremos uma explicação. Precisamos saber qual é a causa desse problema. Moramos no centro, perto do Ciosp. Não é possível que tenhamos que conviver com essa situação constrangedora”, acrescentou.

Marina Silva, pensionista federal, enfrenta a mesma dificuldade. Ela gasta, em média, R$ 1,2 mil em energia todo mês, e também já perdeu eletrodomésticos.

“Já perdi três ventiladores. Em casa, temos duas crianças autistas, de 6 e 2 anos, que passam a noite chorando por causa do calor e da falta de sono. É inadmissível pagarmos caro por um serviço tão ruim, além de perdermos nossos bens. Queremos uma solução”, exigiu.

Procurada, a Equatorial informou que resolveu o problema no último sábado (12), com a recomposição da rede no trecho da Avenida Piauí, entre Guanabara e São Paulo.

“A rede elétrica sofreu com danos devido a uma tentativa de furto de fibra ótica, o que causou interrupções de energia no perímetro. Após a ação preventiva da distribuidora, não houve novas ocorrências de falta de energia no local. A CEA aproveita para orientar que em casos de falta de energia, é importante registrar ocorrência pela central de atendimento 0800 096 0196, pela Clara, assistente virtual no WhatsApp (96) 3082-2949, ou pelo site www.equatorialenergia.com.br”.