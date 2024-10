Famosa no Amapá por memes, Sereia é presa e vai para o Iapen

Ela estava com mandado de prisão expedido pela Comarca de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Conhecida por participar e divulgar festas no Amapá e no Pará, “Sereia do Amapá”, de 41 anos, foi presa e encaminhada ao anexo feminino do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Segundo documento obtido pelo portal SelesNafes.com, ela foi detida em cumprimento a um mandado de prisão por furto. Entretanto, Sereia também responde a um processo por tráfico de drogas: em 2021, ao ser presa em Oiapoque, a 590 km de Macapá, Sereia chegou a ameaçar agentes de segurança pública.

Na quinta-feira (24), a Polícia Civil do Amapá, por meio da 8ª Delegacia de Polícia da Capital (8ª DPC), prendeu Sereia. Segundo o delegado Alan Moutinho, titular da 8ª DPC:

“O fato ocorreu em 2011 e, conforme a denúncia, o indivíduo estava bebendo com a vítima. Aproveitando-se de estar sozinho com ela e sua filha, esperou a vítima dormir para retirar três anéis de ouro dos dedos dela sem que ela percebesse. Também levou R$ 20,00 em moedas de um cofre da filha da vítima”.

O delegado acrescentou que, embora Sereia tenha negado a autoria, foram reunidas provas testemunhais e documentais suficientes. A prisão preventiva foi decretada para assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei.

A captura ocorreu na residência da suspeita, situada em uma área de pontes no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. Na audiência de custódia, o juiz Fernando Montovani decidiu manter a prisão.