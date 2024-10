Feira vai reunir artigos religiosos feitos por artesãos amapaenses

As peças estarão expostas entre os dias 10 e 12 de outubro, das 17h às 21h, em frente à Casa do Artesão, no Centro de Macapá.

Fieis que estão se preparando para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré terão dezenas de opções de artigos religiosos feitos por artesãos amapaenses para adquirir como lembrança de renovação de fé em 2024 ou presentear alguém querido.

As peças estarão expostas entre os dias 10 e 12 de outubro, das 17h às 21h, em frente à Casa do Artesão, no Centro de Macapá, em uma feira religiosa promovida pelo Governo do Amapá.

A feira, que faz parte de uma estratégia para fomentar o empreendedorismo local, vai reunir 12 artesãos amapaenses que estarão oferecendo uma variedade de artigos sacros, como camisas, chapéus, fitas, terços e até imagens customizadas.

A iniciativa, organizada pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) e pela Coordenação Estadual do Artesanato, também é uma maneira de apoiar os empreendedores locais, proporcionando uma renda extra neste período tão importante para os fiéis e devotos.

A feira vem no embalo do Círio 2024. A procissão, que ocorrerá no domingo, 13 de outubro, parte do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e segue até a Igreja Matriz de São José, em Macapá.

A festa religiosa promete emocionar os corações dos devotos com o tema “Em oração com Maria aprendemos a amar e servir, para que o Reino de Deus aconteça”.