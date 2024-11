Foragido é pego com moto roubada e adulterada

Prisão ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares a serviço da Operação Protetor recapturaram um foragido do Iapen e apreenderam uma motocicleta roubada na noite desta segunda-feira (28), em Santana, a 17 km de Macapá.

O veículo, com placa e sinais identificadores adulterados, estava em um prédio abandonado na Área Portuária. No local, um suspeito foi abordado e se identificou como Reinaldo Silva Rodrigues. No entanto, os policiais rapidamente descobriram que ele estava mentindo e que seu verdadeiro nome era Edvaldo Alves Guedes, de 48 anos.

Com passagem por roubo e foragido desde 2014, o criminoso afirmou que apenas guardava a motocicleta para um desconhecido e que havia recebido R$ 10 pelo serviço. Ele foi conduzido à delegacia do município e deverá retornar ao Iapen.