Funcionário público é preso em Macapá por pornografia e abuso infantil

Um servidor público da Secretaria de Estado da Educação do Amapá (Seed) foi preso na manhã desta quinta-feira (31) pela Polícia Federal durante ação da Operação Resgate, que investiga crimes de abuso sexual infantil, abrangendo desde a produção e armazenamento até o compartilhamento de material de violência contra adolescentes mulheres.

O funcionário público investigado tem 43 anos. Ele foi detido no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Além da prisão, os agentes federais cumpriram busca e apreensão na casa dele. O celular do suspeito foi apreendido e nele os agentes encontraram vasto material pornográfico envolvendo abuso infantil.

De acordo com as autoridades, a investigação teve início após denúncias que indicavam o armazenamento de material contendo abuso sexual infantil no local. Além disso, o suspeito é acusado de produzir registros de abuso contra uma menina menor de idade, o que agravou as suspeitas e impulsionou a operação.

Após a prisão, o servidor foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Amapá. Segundo a polícaia, ele será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O nome do servidor não foi divulgado pelas autoridades.

A ação foi batizada de Operação Resgate porque além de investigar os crimes, os policiais buscam localizar a possível vítima e dar os devidos direcionamentos para que ela receba todos os cuidados necessários após os abusos.